Грузія буде щеплювати вакциною AstraZeneca лише людей віком від 55 років

Грузія вирішила обмежити застосування вакцини AstraZeneca та пропонувати її лише людям віком від 55 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявила міністр охорони здоров’я Тамар Габунія.

"Експертна рада обговорила та рекомендувала продовжити щеплення препаратом AstraZeneca у віковій групі від 55 років, незалежно від того, чи це групи ризику, чи будь-які інші", - сказала вона.

За її словами, Грузія і далі буде отримувати поставки AstraZeneca, тому і ця вікова група досить чисельна.

Вакцинація в країні почалася 15 березня вакциною AstraZeneca, з 30 березня стала доступною вакцина Pfizer. Тиждень тому Грузія отримала 100 тисяч доз китайської Sinopharm, але її почнуть використовувати тільки після схвалення ВООЗ, що очікувано відбудеться у середині-кінці квітня.

Нагадаємо, 7 квітня Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесене до списку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Ще раніше Німеччина та Естонія вирішили використовувати вакцину AstraZeneca лише для людей віком від 60 років. Після заяви ЕМА схожі рішення ухвалили Бельгія, Італія та Іспанія.

У Британії дорадчий орган щодо вакцин цього ж дня заявив, що молоді віком до 30 років краще пропонувати іншу вакцину. За даними британського регулятора MHRA до кінця березня 79 щеплених людей в країні постраждали від рідкісних тромбів після вакцинації - на понад 18 млн щеплень.