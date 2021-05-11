От 45 лет: Грузия снова изменила рекомендацию по вакцине AstraZeneca

Грузия во второй раз изменила рекомендацию по применению вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, снизив нижний возрастной порог до 45 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания совета по иммунизации.

"Совет поддержал предложение снизить возрастную группу до 45 лет", - сказала она.

По ее словам, регистрация на прививку для людей в возрасте от 45 лет начнется с вечера 12 мая.

Напомним, именно AstraZeneca была первой вакциной, полученной Грузией. С неё началась вакцинация среди медиков без возрастных ограничений.

Позже на фоне паники во всем мире по поводу единичных случаев редкого тромбоза у привитых пациентов Грузия, вслед за рядом стран, решила применять вакцину AstraZeneca только для людей в возрасте от 55 лет.

Напомним, 7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.