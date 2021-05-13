У Молдові соціалісти пропонують внести заборону одностатевих шлюбів у Конституцію

Депутати від Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) пропонують внести у Конституцію заборону на одностатеві шлюби і виховання дітей одностатевими парами.

Про це 13 травня оголосили кілька депутатів-соціалістів, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Соціалісти підготували поправки і кажуть, що найближчим часом зареєструють їх в парламенті.

"Ви всі знаєте, що в останні роки на світовому і регіональному рівні є деякі сили, які загрожують традиційним цінностям не тільки молдовського суспільства, але і цінностям товариств інших країн світу.

Ми вважаємо, що необхідно поліпшити Конституцію і пропонуємо внести поправки до статті 48 Конституції, згідно з якими держава забороняє укладення шлюбу одностатевими людьми. Також поправки передбачають, що у дитини батько повинен бути чоловічої статі, мати - жіночої статі", - заявив депутат Василій Боля.

Він зазначив, що в конституціях Румунії, Польщі, Росії та Угорщини прописані ці положення.

Боля уточнив, що у четвер депутати зберуть необхідні підписи і зареєструють ініціативу.

Крім того, соціалісти працюють над іншими ініціативами, які пропонують ввести кримінальну відповідальність, в тому числі для засобів масової інформації, що пропагують одностатеві зв'язки.

Партія наполягатиме на неприйнятті Молдовою Стамбульської конвенції, оскільки вона, на думку партії, "явно лобіює ці непристойності і вбиває наші сімейні цінності".

Згідно з 48 статтею Конституції Молдови, "сім'я заснована на шлюбі, укладеному за взаємною згодою чоловіка і жінки, на їх рівноправності і на праві та обов'язках батьків ростити, виховувати і навчати дітей".

Відзначимо, що соціалісти виступили з пропозицією напередодні дострокових виборів, які заплановані 11 липня.