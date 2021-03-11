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Європарламент оголосив Євросоюз "зоною свободи ЛГБТІК"

Четвер, 11 березня 2021, 19:43

У відповідь на політики окремих країн ЄС у сфері ЛГБТІК, зокрема Польщі та Угорщини, депутати Європарламенту в четвер оголосили ЄС "зоною свободи ЛГБТІК".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.  

За відповідну резолюцію, яка є радше символічною, проголосували 492 депутати, 141 виступив проти, 46 утрималися. 

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З березня 2019 року понад 100 польських регіонів, округів і муніципалітетів ухвалили постанови, проголосивши себе вільними від "ідеології" ЛГБТІК. 

Згідно з цими постановами, місцеві органи влади повинні утримуватися від заохочення терпимості щодо ЛГБТІК-людей і мають відмовлятися від фінансової допомоги організаціям, які виступають за недискримінацію і рівність. 

Депутати Європарламенту також підкреслили, що ці "зони" є частиною більш широкого контексту, в якому ЛГБТІК-спільнота в Польщі піддається посиленій дискримінації і нападам.

У резолюції Європарламенту також згадується про погіршення ситуації в Угорщині.

"ЛГБТІК-люди по всьому ЄС повинні користуватися свободою жити і публічно демонструвати свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність, не побоюючись нетерпимості, дискримінації або переслідувань, а влада на всіх рівнях в ЄС повинна захищати і просувати рівність і фундаментальні права всіх, в тому числі ЛГБТІК", - заявили депутати Європарламенту. 

ЛГБТІК - акронім, що, крім лесбійок, геїв, бісексуальних та трансґендерних людей, також включає інтерсекс та людей, які ідентифікують себе як квір.

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Європарламент
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