В Молдове социалисты предлагают внести запрет однополых браков в Конституцию

Депутаты от Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) предлагают внести в Конституцию запрет на однополые браки и воспитание детей однополыми парами.

Об этом 13 мая объявили несколько депутатов-социалистов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Социалисты подготовили поправки и говорят, что в ближайшее время зарегистрируют их в парламенте.

"Вы все знаете, что в последние годы на мировом и региональном уровне есть некоторые силы, которые угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и ценностям обществ других стран мира.

Мы считаем, что необходимо улучшить Конституцию и предлагаем внести поправки в статью 48 Конституции, согласно которым государство запрещает заключение брака однополыми людьми. Также поправки предусматривают, что у ребенка отец должен быть мужского пола, мать - женского пола", - заявил депутат Василий Боля.

Он отметил, что в конституциях Румынии, Польши, России и Венгрии прописаны эти положения.

Боля уточнил, что в четверг депутаты соберут необходимые подписи и зарегистрируют инициативу.

Кроме того, социалисты работают над другими инициативами, которые предлагают ввести уголовную ответственность, в том числе для средств массовой информации, пропагандирующих однополые связи.

Партия будет настаивать на неприятии Молдовой Стамбульской конвенции, поскольку она, по мнению партии, "явно лоббирует эти непристойности и убивает наши семейные ценности".

Согласно 48 статье Конституции Молдовы, "семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию супругов, на их равноправии и на праве и обязанностях родителей растить, воспитывать и обучать детей".

Отметим, что социалисты выступили с предложением накануне досрочных выборов, которые запланированы 11 июля.