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В Італії на чолі спецслужби вперше призначили жінку

Четвер, 13 травня 2021, 13:28

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вирішив призначити Елізабетту Беллоні главою Департаменту інформаційної безпеки (DIS) – органу, завданням якого є нагляд за діяльністю внутрішніх та зовнішніх розвідувальних служб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Призначення 63-річної Беллоні привітали італійські політики, в тому числі лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який назвав її "сміливою жінкою".

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Беллоні, яка народилася в 1958 році, стала однією з перших дівчат, які вступили в престижний, однак передусім виключно чоловічий, Інститут Массіміліано Массімо в Римі, де також навчався прем'єр-міністр Драгі.

Пропрацювавши дипломатом у Відні і Братиславі, вона з 2004 по 2008 рік очолювала кризовий підрозділ міністерства закордонних справ Італії, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду.

За цей час їй довелося мати справу з італійськими громадянами, вбитими або пораненими за кордоном, включаючи викрадення людей в Афганістані і Іраку, і спостерігати за операціями з порятунку італійців, які постраждали від руйнівного цунамі в Індійському океані в 2004 році.

Беллоні також стала першою жінкою, що зайняла пост генерального секретаря міністерства закордонних справ - вищий дипломатичний пост Італії.

В рамках своєї роботи італійський департамент DIS також займається контррозвідкою і кібербезпекою.

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Італія
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