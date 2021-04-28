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Німецька спецслужба взяла під нагляд рух "коронаскептиків" на всій території країни - ЗМІ

Середа, 28 квітня 2021, 12:38

Німецький Федеральний офіс захисту Конституції, що є спецслужбою внутрішнього призначення у структурі МВС, взяв під нагляд рух "коронаскептиків" на всій території країни.

Про це повідомляє SPIEGEL з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Йдеться не лише про найвідоміший рух Querdenker, що стоїть за більшістю акцій протесту проти карантинних обмежень, але й інші групи, що об’єднують прихильників "теорій змов", наприклад, таких як QAnon або ідеологія рейхсбюргерів.

Підставою для цього стало те, що такі рухи, на думку правоохоронців, подекуди можуть бути пов’язані з крайніми правими і своєю діяльністю призводять до антидемократичної делегітимізації держави. 

Раніше "коронаскептики" потрапили під нагляд в окремих федеральних землях - Баден-Вюртемберзі, Баваї, Гамбурзі та Берліні. 

Нагляд може включати моніторинг зустрічей, комунікацій та банківських рахунків. 

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