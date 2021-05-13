В Италии главой спецслужбы впервые назначили женщину

Премьер-министр Италии Марио Драги решил назначить Элизабетту Беллони главой Департамента информационной безопасности (DIS) - органа, в задачу которого входит надзор за деятельностью внутренних и внешних разведывательных служб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Назначение 63-летней Беллони приветствовали итальянские политики, в том числе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, который назвал ее "смелой женщиной".

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Беллони, которая родилась в 1958 году, стала одной из первых женщин, вступивших в престижный, однако прежде всего исключительно мужской Институт Массимилиано Массимо в Риме, где также учился премьер-министр Драги.

Проработав дипломатом в Вене и Братиславе, она с 2004 по 2008 год возглавляла кризисное подразделение министерства иностранных дел Италии, став первой женщиной на этом посту.

За это время ей пришлось иметь дело с итальянскими гражданами, убитыми или ранеными за рубежом, включая похищения людей в Афганистане и Ираке, и наблюдать за операциями по спасению итальянцев, пострадавших от разрушительного цунами в Индийском океане в 2004 году.

Беллони также стала первой женщиной, занявшей пост генерального секретаря министерства иностранных дел - высший дипломатический пост Италии.

В рамках своей работы итальянский департамент DIS также занимается контрразведкой и кибербезопасностью.