Грузія вийшла з дев’ятиденного великоднього локдауну

У Грузії з 13 травня завершилася дія дев’ятиденного великоднього локдауну, під час якого був зупинений увесь громадський транспорт та не працювала низка закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Вранці 13 травня відновило роботу метро, автобуси і маршрутки. Усі навчальні заклади відновили роботу у звичайному режимі, хоча частина занять можуть проводитися дистанційно.

Водночас зберігається нічна комендантська година з 21:00 до 05:00, запроваджена ще 9 листопада. В уряді кажуть, що питання про її скасування обговорять через декілька тижнів.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з коронавірусом уряд перед Великоднем оголосив вихідними днями 1-12 травня. На цей період повністю зупинили громадський транспорт і обмежили доступ на кладовища.