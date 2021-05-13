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Грузія вийшла з дев’ятиденного великоднього локдауну

Четвер, 13 травня 2021, 15:04

У Грузії з 13 травня завершилася дія дев’ятиденного великоднього локдауну, під час якого був зупинений увесь громадський транспорт та не працювала низка закладів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Вранці 13 травня відновило роботу метро, автобуси і маршрутки. Усі навчальні заклади відновили роботу у звичайному режимі, хоча частина занять можуть проводитися дистанційно. 

Водночас зберігається нічна комендантська година з 21:00 до 05:00, запроваджена ще 9 листопада. В уряді кажуть, що питання про її скасування обговорять через декілька тижнів. 

Нагадаємо, через погіршення ситуації з коронавірусом уряд перед Великоднем оголосив вихідними днями 1-12 травня. На цей період повністю зупинили громадський транспорт і обмежили доступ на кладовища.  

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