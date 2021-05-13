Грузия вышла из девятидневного пасхального локдауна

В Грузии с 13 мая завершилось действие девятидневного пасхального локдауна, во время которого был остановлен весь общественный транспорт и не работал ряд заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Утром 13 мая возобновили работу метро, ​​автобусы и маршрутки. Все учебные заведения возобновили работу в обычном режиме, хотя часть занятий могут проводиться дистанционно.

В то же время сохраняется ночной комендантский час с 21:00 до 05:00, введенный еще 9 ноября. В правительстве говорят, что вопрос о его отмене обсудят через несколько недель.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом правительство перед Пасхой объявило выходными днями 1-12 мая. На этот период полностью остановили общественный транспорт и ограничили доступ на кладбища.