Грузія через Великдень зупиняє громадський транспорт і обмежує відвідання кладовищ

Грузія на період великодніх вихідних зупинить громадський транспорт і обмежить відвідання кладовищ, щоб запобігти скупченям людей і поширенню коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Відповідне рішення схвалила міжвідомча координаційна рада при уряді Грузії.

Як повідомляється, громадський транспорт не буде працювати 3-12 травня, а дороги до кладовищ будуть перекриті. Втім, незрозуміло, чи йдеться про обмеження кількості людей, чи повну заборону відвідання кладовищ.

Що стосується служб на Великдень, в уряді заявили, що служби будуть дозволені з дотриманням заходів безпеки, а комендантську годину у великодню ніч скоротять - вона діятиме з 23:00 1 травня до 04:00 2 травня.

Раніше у Грузії оголосили вихідними 4-11 травня через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, в середині березня у Грузії послабили вже більшість жорстких обмежень, що діяли з кінця листопада, частково дозволивши концерти та спортивні заходи з глядачами. Зимовий локдаун був чи не найсуворішим у Європі та передбачав у тому числі повну зупинку транспорту.

На піку осінньої хвилі епідемії у Грузії реєстрували понад 5 тисяч заражень коронавірусом щодня. Після запровадження локдауну приріст хворих поступово знизився до не більше 500 випадків за добу, але в середині квітня знову почалося зростання.

Вакцинація від коронавірусу в країні триває з 15 березня.