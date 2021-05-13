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Грузинські спецпризначенці вперше беруть участь у навчаннях "Троянський слід"

Четвер, 13 травня 2021, 17:24

Грузинські військові сил спеціальних операцій вперше беруть участь у багатонаціональних навчаннях "Троянський слід", що проходять у Європі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказу".

Це щорічні навчання, організовані Європейським командуванням спеціальних операцій США. Їхня мета - підвищення взаємосумісності, й готовності та обмін досвідом. 

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Навчання тривають 3-14 травня і проходять у п'яти країнах. Один підрозділ грузинських сил спецоперацій бере участь у навчаннях в Румунії, ще частина тренуються у Грузії разом з американськими військовими. 

Загалом у навчаннях беруть участь військові 10 країн - США, Німеччини, Британії, Іспанії, Румунії, Болгарії, Чорногорії, Північної Македонії, України та Грузії. 

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