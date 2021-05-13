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Грузинские спецназовцы впервые принимают участие в учениях "Троянский след"

Четверг, 13 мая 2021, 17:24

Грузинские военные сил специальных операций впервые принимают участие в многонациональных учениях "Троянский след", проходящих в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Это ежегодные учения, организованные Европейским командованием специальных операций США. Их цель - повышение совместимости, и готовности и обмен опытом.

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Учения продолжаются 3-14 мая и проходят в пяти странах. Одно подразделение грузинских сил спецопераций участвует в учениях в Румынии, еще часть тренируются в Грузии вместе с американскими военными.

Всего в учениях принимают участие военные 10 стран - США, Германии, Великобритании, Испании, Румынии, Болгарии, Черногории, Северной Македонии, Украины и Грузии.

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