Топ-міністри урядів Молдови та Грузії разом приїдуть до Києва

До Києва 17 травня разом прибудуть виконуючий обов’язки прем’єра і міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой, а також віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Міністри приїдуть зі спільним робочим візитом на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби.

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Як повідомляється, ключовими темами перемовин у Києві має стати євроінтеграція усіх трьох країн, пріоритети розвитку "Східного партнерства" та підготовка до його саміту, а також зміцнення регіональної безпеки.

За підсумками зустрічі планується підписання спільного меморандуму і заяви для ЗМІ.

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