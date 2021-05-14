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Топ-министры правительств Молдовы и Грузии вместе приедут в Киев

Пятница, 14 мая 2021, 18:57

В Киев 17 мая вместе прибудут исполняющий обязанности премьера - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоq, а также вицепремьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министры приедут с общим рабочим визитом по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

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Как сообщается, ключевыми темами переговоров в Киеве должны стать евроинтеграция всех трех стран, приоритеты развития "Восточного партнерства" и подготовка к его саммиту, а также укрепление региональной безопасности.

По итогам встречи планируется подписание совместного меморандума и заявления для СМИ.

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