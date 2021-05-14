Росія офіційно визнала Чехію і США недружніми країнами

Уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав.

Як повідомляє "Європейська правда", розпорядження від 13 травня опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

У списку з двох країн крім назв вказано кількість фізичних осіб, які перебувають на території Росії, і з якими дипломатичні місії США і Чехії і їх консульські установи можуть укладати трудові договори.

З переліку виходить, що чеські диппредставництва можу найняти до 19 таких фізосіб, місії США - жодного.

Російські ЗМІ уточнюють, що розпорядження прийнято відповідно до указу президента РФ Владіміра Путіна від 23 квітня "Про протидію недружнім діям іноземних держав".

Указ обмежує можливості дипмісій і консульських служб таких держав наймати фізосіб, які перебувають на території Росії.

Положення указу не поширюються на громадян недружніх держав, які прибули звідти в Росію як співробітники дипмісій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав лідерів країн Європейського союзу вислати щонайменше по одному російському дипломатові на знак солідарності з Прагою в справі про вибухи на складах в Врбетіце.

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

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