Дипломатична війна: Росія видворяє 20 співробітників посольства Чехії

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата у відповідь на рішення Праги вислати 18 російських дипломатів через організацію агентами РФ вибухів на складі боєприпасів у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю ввечері в МЗС Росії повідомили про виклик посла Чеської Республіки в Російській Федерації Вітєзслава Півоньки.

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"Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі", - йдеться в повідомленні, поширеному російським зовнішньополітичним відомством.

Послу повідомили, що двадцять співробітників посольства Чехії у Москві оголошуються "персона нон грата", зазначили в МЗС Росії.

Їм наказано до закінчення 19 квітня покинути територію Росії.

Чеській стороні також пред'явлено вимогу привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з кількістю співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії, додали в МЗС РФ.

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Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.