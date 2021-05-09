Прем'єр Чехії попросив країни ЄС вислати хоча б по одному дипломату РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав лідерів країн Європейського союзу вислати щонайменше по одному російському дипломатові в знак солідарності з Прагою в справі про вибухи на складах в Врбетіце.

Про це Бабіш заявив на неформальному саміті лідерів ЄС в Португалії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сeskе noviny.

"Ми завжди повинні розуміти, що коли нападають на одну країну ЄС, то це фактично напад на всіх. Я також попросив, щоб вони розглянули можливість висилки хоча б одного дипломата. На наступному саміті ми побачимо, як вони відреагують", - сказав Бабіш.

Оскільки це був неформальний саміт, жодних домовленостей не затверджувалося. Більш широкі дебати щодо відносин з Росією очікуються на саміті Європейської Ради наприкінці травня.

Деякі країни, такі як Словаччина і країни Балтії, висловили солідарність з Чеською Республікою, а також вислали російських дипломатів.

Пізніше заступник прем'єр-міністра Ян Гамачек заявив, що очікує аналогічних кроків і від інших країн, згадавши, наприклад, Велику Британію та Німеччину.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

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