Високопосадовцям РФ заборонили володіти нерухомістю в США і Чехії

У Кремлі заявили, що у високопоставлених російських чиновників не повинно бути нерухомості в США або Чехії, які уряд вніс до списку недружніх держав.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Високопоставленим чиновникам заборонено мати за кордоном будь-яку нерухомість і мати нерухомість в Чеській республіці або Америці, тому таких просто бути не може. Якщо у них є там нерухомість, то значить вони не високопоставлені чиновники" - заявив Пєсков.

"Якщо вони є високопоставленими чиновниками і мають там нерухомість, то вони повинні припинити бути високопоставленими чиновниками, і це турбота відповідних наших відомств і підрозділів адміністрації президента", - додав він, відповідаючи на питання, чи вплине на високопоставлених російських чиновників, що мають нерухомість за кордоном, затвердження переліку недружніх РФ держав.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.