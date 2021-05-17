Чиновникам РФ запретили владеть недвижимостью в США и Чехии

В Кремле заявили, что у высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в США или Чехии, которые правительство внесло в список недружественных государств.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом любую недвижимость и иметь недвижимость в Чешской республике или Америке, поэтому таких просто быть не может. Если у них там недвижимость, то значит, они не высокопоставленные чиновники", - заявил Песков.

"Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны перестать быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента", - добавил он, отвечая на вопрос, повлияет ли на высокопоставленных российских чиновников, имеющих недвижимость за рубежом, утверждение перечня недружественных РФ государств.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан. Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.