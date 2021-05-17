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Грузія скоротила комендантську годину перед літнім сезоном

Понеділок, 17 травня 2021, 14:55

Грузія оголосила про скорочення комендантської години на дві години. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це повідомив представник координаційної ради щодо епідемії.

Заборона на пересування у нічний час відтепер буде діяти не з 21:00, а з 23:00 до 05:00. 

Комендантська година у Грузії діє вже більше ніж пів року. Порушникам загрожує штраф у розмірі 2000 ларі (близько 580 доларів). 

Також стало відомо, що з цих вихідних ресторани й кафе зможуть приймати відвідувачів на літніх майданчиках також у суботу і неділю, а не лише у будні дні. 

13 травня в Грузії завершилася дія дев’ятиденного великоднього локдауну, під час якого був зупинений увесь громадський транспорт та не працювала низка закладів.

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