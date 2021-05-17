Грузія скоротила комендантську годину перед літнім сезоном

Грузія оголосила про скорочення комендантської години на дві години.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це повідомив представник координаційної ради щодо епідемії.

Заборона на пересування у нічний час відтепер буде діяти не з 21:00, а з 23:00 до 05:00.

Комендантська година у Грузії діє вже більше ніж пів року. Порушникам загрожує штраф у розмірі 2000 ларі (близько 580 доларів).

Також стало відомо, що з цих вихідних ресторани й кафе зможуть приймати відвідувачів на літніх майданчиках також у суботу і неділю, а не лише у будні дні.

13 травня в Грузії завершилася дія дев’ятиденного великоднього локдауну, під час якого був зупинений увесь громадський транспорт та не працювала низка закладів.