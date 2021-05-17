Грузия сократила комендантский час перед летним сезоном

Грузия объявила о сокращении комендантского часа на два часа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сообщил представитель координационного совета по эпидемии.

Запрет на передвижение в ночное время теперь будет действовать с 21:00, а с 23:00 до 05:00.

Комендантский час в Грузии действует уже более полугода. Нарушителям грозит штраф в размере 2000 лари (около 580 долларов).

Также стало известно, что с этих выходных рестораны и кафе смогут принимать посетителей на летних площадках также в субботу и воскресенье, а не только в будние дни.

13 мая в Грузии завершилось действие девятидневного пасхального локдауна, во время которого был остановлен весь общественный транспорт и не работала ряд заведений.