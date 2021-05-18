Німецькі екологи оскаржують у суді новий дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку-2"

Німецькі екологи з природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявили про намір оскаржити рішення Федерального відомства із судноплавства і гідрографії (BSH), яке дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайт DUH.

"Всупереч усім здоровому глузду в кліматичній політиці Федеральне морське та гідрографічне агентство дозволило продовжувати будувати найбільший в Європі проєкт з викопного палива…Цілком очевидно, що будівництво та експлуатація "Північного потоку-2" несумісні з кліматичними цілями. Тепер ми звернемося до адміністративного суду Гамбурга з проханням відновити зупиняючий ефект нашого позову. Ми вичерпаємо всі юридичні засоби, щоб зупинити подальше будівництво цього викопного мега-проекту", - заявив федеральний керуючий директор DUH Саша Мюллер-Краннер.

Раніше екологи звернулись до суду щодо січневого дозволу на подальше будівництво "Північного потоку-2" у німецьких водах до кінця травня. Вони заявили, що будівництво шкідливе для перелітних птахів.

Однак німецький регулятор заявив, що природоохоронні аспекти не можуть завадити будівництву на цій ділянці, оскільки час відпочинку птахів у зазначеній зоні вже закінчився.

"Північний потік-2" в цей час все ще будується в водах Данії, але роботи там доходять до завершення.

Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.

Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.

США разом з Україною і країнами Балтії активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.