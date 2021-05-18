Немецкие экологи оспаривают в суде новое разрешение на строительство "Северного потока-2"

Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявили о намерении обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), которое позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайт DUH.

"Вопреки здравому смыслу в климатической политике Федеральное морское и гидрографическое агентство позволило продолжать строить крупнейший в Европе проект с ископаемым топливом... Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация "Северного потока-2" несовместимы с климатическими целями. Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга с просьбой восстановить останавливающий эффект нашего иска. Мы исчерпаем все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого ископаемого мега-проекта", - заявил федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краннера.

Ранее экологи обратились в суд из-за январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока-2" в немецких водах до конца мая. Они заявили, что строительство вредит перелетным птицам.

Однако немецкий регулятор заявил, что природоохранные аспекты не могут помешать строительству на этом участке, поскольку время отдыха птиц в указанной зоне уже закончилось.

"Северный поток-2" в это время все еще строится в водах Дании, но работы там подходят к концу.

Строительство газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.