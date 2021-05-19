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На парковці в Німеччині виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку

Середа, 19 травня 2021, 10:55

У німецькому містечку Шпенге, що в Північному Рейні-Вестфалії, зловмисники викопали тунель, щоб, як підозрюють у місцевому банку, здійснити спробу пограбування.

Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Втім, їхні наміри не були втілені. У п’ятницю на парковці поруч з банком почала просідати плитка. Спершу вважалось, що це відбувається внаслідок пошкодження від води. В понеділок будівельники почали ремонтні роботи на місці і виявили тунель завдовжки близько восьми метрів та завширшки один метр.

 

"Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля", - прокоментував співробітник Volksbank знахідку. У фінустанові припускають, що злочинці могли планувати пограбування на 23 травня – неділю, вихідний день, що припадає на свято Трійці.

За даними місцевих ЗМІ, тунель почали викопувати у трансформаторній підстанції. Поки що про грабіжників немає жодних даних.

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