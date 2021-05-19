На парковке в Германии обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий к банку

В немецком городке Шпенге, что в Северном Рейне-Вестфалии, злоумышленники выкопали туннель, чтобы, как подозревают в местном банке, осуществить попытку ограбления.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Впрочем, их намерения не воплотились. В пятницу на парковке рядом с банком начала проседать плитка. Сначала считалось, что это происходит в результате повреждения от воды. В понедельник строители начали ремонтные работы на месте и обнаружили туннель длиной около восьми метров и шириной один метр.

"Обычно подобное можно увидеть по телевизору. Это безумие", - прокомментировал сотрудник Volksbank находку. В финучреждении предполагают, что преступники могли планировать ограбление на 23 мая - воскресенье, выходной день, приходящийся на праздник Троицы.

По данным местных СМИ, тоннель начали выкапывать в трансформаторной подстанции. Пока о грабителях нет никаких данных.