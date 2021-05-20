Болгарія та Хорватія сперечаються через блокування членства Північної Македонії в ЄС

Між Болгарією та Хорватією виникла суперечка через критику президентом Хорватії болгарського блокування євроінтеграції Північної Македонії.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Президент Хорватії Зоран Мілановіч зробив заяву 17 травня, у зв’язку з якою посол Хорватії в Болгарії був викликаний в болгарське МЗС.

Хорватський президент, зокрема, зазначив, що Північна Македонія перебуває "у неможливому становищі" через те, що один з членів Європейського Союзу входить в її "інтимний простір", вимагаючи "визначити свій національний генезис у підручниках історії таким чином, як цього вимагає сусідня держава".

Він заявив, що буде відверто протидіяти цьому в межах своїх повноважень.

Мілановіч не назвав країну, але саме Болгарія блокує початок переговорів про вступ із Північною Македонією.

На думку офіційної Софії, Скоп'є "переписує та заперечує спільну етнічну та мовну історію".

Генеральний директор з європейських справ болгарського МЗС Румен Александров під час спілкування з хорватським послом назвав заяву хорватського президента "неприйнятною і невиправданою".

Александров сказав, що це розчаровує, враховуючи чудовий двосторонній діалог між Загребом і Софією та одностайність щодо ряду європейських та регіональних питань.

У відповідь на прохання пояснити причини заяви хорватського президента, хорватський дипломат пообіцяв донести позицію Болгарії до Загреба, наголосивши на необхідності співпраці між Болгарією та Хорватією для забезпечення стабільності Західних Балкан та європейської перспективи регіону.