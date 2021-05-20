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Болгария и Хорватия спорят из-за блокирования членства Северной Македонии в ЕС

Четверг, 20 мая 2021, 12:37

Между Болгарией и Хорватией возник спор из-за критики президентом Хорватии болгарской блокировки евроинтеграции Северной Македонии.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Президент Хорватии Зоран Миланович сделал заявление 17 мая, в связи с которым посол Хорватии в Болгарии был вызван в болгарский МИД.

Хорватский президент, в частности, отметил, что Северная Македония находится "в невозможном положении" из-за того, что один из членов Европейского Союза входит в ее "интимное пространство", требуя "определить свой национальный генезис в учебниках истории таким образом, как этого требует соседнее государство ".

Он заявил, что будет откровенно противодействовать этому в рамках своих полномочий.

Миланович не назвал страну, но именно Болгария блокирует начало переговоров о вступлении с Северной Македонией.

По мнению официальной Софии, Скопье "переписывает и отрицает общую этническую и языковую историю".

Генеральный директор по европейским делам болгарского МИД Румен Александров во время общения с хорватским послом назвал заявление хорватского президента "неприемлемым и неоправданным".

Александров сказал, что это разочаровывает, учитывая замечательный двусторонний диалог между Загребом и Софией и единодушие по ряду европейских и региональных вопросов.

В ответ на просьбу объяснить причины заявления хорватского президента, хорватский дипломат пообещал донести позицию Болгарии в Загреб, отметив необходимость сотрудничества между Болгарией и Хорватией для обеспечения стабильности Западных Балкан и европейской перспективы региона.

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Хорватия Болгария Северная Македония
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