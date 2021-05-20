Зеленський дорікнув Франції та Німеччині за послаблення позиції щодо Росії
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Франція та Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.
Про це Зеленський сказав на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я відчуваю їх (Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. – Ред.) підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав Зеленський.
За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією та з тиском всередині їхніх країн, бізнесу на них щодо санкцій.
"Це пов’язано у Німеччині, що також є економічний тиск через санкційну політику щодо "Північного потоку-2". Складний, дуже складний вибір", - зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив, що "поки що я знаю, що вони підтримують Україну".
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував залучити до перемовин у Нормандському форматі США, Британію і Канаду, сподіваючись таким чином зробити формат результативнішим.