Зеленский упрекнул Францию и Германию за ослабление позиции по России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Франция и Германия несколько ослабили свои позиции в отношении России.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в четверг в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я чувствую их (Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. - Ред.) поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по России", - сказал Зеленский.

По его словам, это связано с экономической ситуацией и с давлением внутри их стран, бизнеса на них по санкциям.

"Это связано с Германией, что также есть экономическое давление через санкционную политику по "Северному потоку-2". Сложный, очень сложный выбор", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул: "Пока я знаю, что они поддерживают Украину".

Напомним, ранее Зеленский предложил привлечь к Нормандскому формату США, Великобританию и Канаду, надеясь таким образом сделать этот формат переговоров результативным.