Польщі загрожує ще одна поразка в Суді ЄС через судову реформу

Польська практика делегування суддів до судів вищих інстанцій, що може бути припинена в будь-який час на розсуд міністра юстиції, який також є генеральним прокурором, суперечить законодавству ЄС.

Про це заявив генеральний адвокат Суду ЄС Міхал Бобек у своєму висновку, опублікованому в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Право ЄС суперечить польській практиці делегування суддів до вищих судів, яка може бути припинена в будь-який час на розсуд міністра юстиції, який також є генеральним прокурором ", - йдеться у висновку.

Разом з тим, за його словами, у законодавстві ЄС немає нічого, що заважає державам-членам створити систему, згідно з якою судді можуть, в інтересах служби, тимчасово відряджатися від одного суду до іншого.

"У системах, де міністерство юстиції відповідає за організаційні та кадрові питання стосовно судової влади рішення щодо делегування окремих суддів можуть бути залишені на розсуд міністра ", - зазначив Бобек.

За словами адвоката, у Польщі немає прозорих критеріїв такого делегування, що можна вважати спробою тиску на суддів, оскільки таке делегування може бути припинено в будь-який час.

Делегування судді до вищої інстанції - це професійне підвищення, тому суддя хоче, щоб це тривало якомога довше. В результаті він перебуває на утриманні міністра юстиції, який одночасно є і генеральним прокурором.

Висновок генерального адвоката - це ще не остаточне рішення суду. Суд ЄС може погодитися з цим, і зазвичай це робить, але може також винести зовсім інше рішення.

Раніше Суд ЄС постановив, що Польща має негайно припинити дію закону про Дисциплінарну палату Верховного суду, відповідальну за потенційне покарання суддів.