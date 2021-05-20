Польше грозит еще одно поражение в Суде ЕС из-за судебной реформы

Польская практика делегирования судей в суды высших инстанций, что может быть прекращено в любое время по усмотрению министра юстиции, который также является генеральным прокурором, противоречит законодательству ЕС.

Об этом заявил генеральный адвокат Суда ЕС Михал Бобек в своем заключении, опубликованном в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Законодательство ЕС противоречит польской практике делегирования судей в вышестоящие суды, которое может быть прекращено в любое время по усмотрению министра юстиции, также являющегося генеральным прокурором", - говорится в заключении.

Вместе с тем, по его словам, в законодательстве ЕС нет ничего, что мешает государствам-членам создать систему, согласно которой судьи могут, в интересах службы, временно командироваться из одного суда в другой.

"В системах, где министерство юстиции отвечает за организационные и кадровые вопросы относительно судебной власти, решения о делегировании отдельных судей могут быть оставлены на усмотрение министра", - отметил Бобек.

По словам адвоката, в Польше нет прозрачных критериев такого делегирования, что можно считать попыткой давления на судей, поскольку такое делегирование может быть прекращено в любое время.

Делегирование судьи в вышестоящую инстанцию ​​- это профессиональное повышение, поэтому судья хочет, чтобы это продолжалось как можно дольше. В результате он находится на содержании министра юстиции, который одновременно является и генеральным прокурором.

Вывод генерального адвоката - это еще не окончательное решение суда. Суд ЕС может согласиться с этим, и обычно это делает, но может также вынести совсем иное решение.

Ранее Суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить действие закона о Дисциплинарной палате Верховного суда, ответственной за возможное наказание судей.