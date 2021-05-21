У Бельгії четвертий день шукають озброєного ультраправого військового

У бельгійській Фландрії четвертий день тривають пошуки озброєного ультраправого військового, який зник після погроз бельгійським установам та публічним особам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

46-річний Юрген Конінгс зник в понеділок 17 травня, пошуки тривають з вівторка.

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Справа стала резонансною, тому що невдовзі перед цим військовий погрожував кільком людям, включаючи відомого вірусолога Марка Ван Ранста, а згодом у покинутому автомобілі Конінгса була знайдена зброя, включаючи протитанкові ракетні установки та боєприпаси, вивезені з військової бази. Підозрюють, що зниклий Конінгс серйозно озброєний.

До пошуків залучені понад 400 військових та поліцейських, операція зосереджена на трьох зонах території національного парку Хоге Кемпен.

У прокуратурі вважають, що зниклий Конінгс живий.

Тим часом прем’єр-міністр Александр де Кроо запропонував розробити спеціальний план для попередження радикалізації військових та реагування на такі загрози.