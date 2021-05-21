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В Бельгии четвертый день ищут вооруженного ультраправого военного

Пятница, 21 мая 2021, 15:09

В бельгийской Фландрии четвертый день продолжаются поиски вооруженного ультраправого военного, пропавшего после угроз бельгийским учреждениям и общественным лицам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

46-летний Юрген Конингс исчез в понедельник 17 мая, поиски продолжаются со вторника.

Дело стало резонансным, потому что незадолго перед этим военный угрожал нескольким людям, включая известного вирусолога Марка Ван Ранста, а затем в заброшенном автомобиле Конингса было найдено оружие, включая противотанковые ракетные установки и боеприпасы, вывезенные из военной базы. Подозревают, что пропавший Конингс серьезно вооружен.

К поискам привлечены более 400 военных и полицейских, операция сосредоточена на трех зонах территории национального парка Хоге Кемпен.

В прокуратуре считают, что пропавший Конингс жив.

Между тем премьер-министр Александр де Кроо предложил разработать специальный план по предупреждению радикализации военных и реагирования на такие угрозы.

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