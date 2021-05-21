Прем’єр Польщі обурився рішенням Суду ЄС щодо шахти на кордоні з Чехією

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав "несправедливим і неправильним" рішення Суду ЄС, яким Польщу зобов’язали припинити видобуток з буровугільної шахти Турув, про що просила Чехія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Ми будемо повному мірою протидіяти цьому несправедливому і неправильному рішенню суду ЄС", - заявив Моравецький.

У заяві, опублікованій канцелярією прем’єра, наголошують, що рішення суду безпрецедентне, непропорційне і суперечить базовим принципам функціонування ЄС.

"Жодне рішення Суду ЄС не може торкатися сфер, пов’язаних із базовою безпекою країн-членів, і енергетична безпека відноситься до таких… Уряд Польщі не вдаватиметься до дій, які можуть зашкодити енергетичній безпеці Польщі", - йдеться у тексті.

За словами Моравецького, внаслідок закриття шахти польська економіка зазнає збитків на мільярди злотих.

Зокрема, він вказав на те, що від видобутку з цієї шахти залежить робота прилеглої ТЕС, яка забезпечує електроенергією 2-3 мільйони осіб, і загалом з шахтою Турув пов’язано 4-7% виробництва електроенергії у Польщі.

"Я переконаний, що ми зможемо навести переконливі аргументи і вирішити питання так, щоб не ставити під загрозу польських громадян через рішення, прийняті у Люксембурзі", - сказав прем’єр.

Як повідомлялося, Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення.

Міністр навколишнього середовища Чехії Ріхард Брабец наприкінці лютого заявив, що позов необхідний для захисту чеських громадян, оскільки Польща - на його думку - не дотримується вимог, пов'язаним із захистом навколишнього середовища.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті.

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

У грудні Європейська комісія погодилася з тим, що Польща порушила дозвільні та екологічні процедури ЄС щодо прозорості та судового нагляду, але назвала екологічні претензії з приводу забруднення повітря і створення небезпеки для підземних вод необґрунтованими.