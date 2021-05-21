Польща програла в Суді ЄС справу щодо буровугільної шахти на кордоні з Чехією

Суд ЄС зобов’язав Польщу припинити розбудову буровугільної шахти Турув, про що просила Чехія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС.

"Польща повинна негайно припинити діяльність з видобутку бурого вугілля у шахті Турув. Факти та закони, представлені Чеською Республікою, виправдовують застосування тимчасових заходів" - йдеться у повідомленні суду.

Міністр навколишнього середовища Чехії Ріхард Брабец наприкінці лютого заявив, що позов необхідний для захисту чеських громадян, оскільки Польща - на його думку - не відповідає вимогам Праги, пов'язаним із захистом навколишнього середовища. Міністр також повідомив, що переговори з Польщею будуть продовжені, але Чехія розглядає поточний видобуток в Турові як незаконний.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті.

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

У грудні Європейська комісія погодилася з тим, що Польща порушила дозвільні та екологічні процедури ЄС щодо прозорості та судового нагляду, але назвала екологічні претензії з приводу забруднення повітря і створення небезпеки для підземних вод необґрунтованими.