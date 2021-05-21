Премьер Польши возмутился решением суда ЕС по поводу шахты на границе с Чехией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "несправедливым и неправильным" решение суда ЕС, которым Польшу обязали прекратить добычу с буроугольной шахты Турув, о чем просила Чехия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Мы будем в полной мере противодействовать этому несправедливому и неправильному решению суда ЕС", - заявил Моравецкий.

В заявлении, опубликованном канцелярией премьера, отмечают, что решение суда беспрецедентное, непропорциональное и противоречит базовым принципам функционирования ЕС.

"Ни одно решение суда ЕС не может касаться сфер, связанных с базовой безопасностью стран-членов, и энергетическая безопасность относится к таким... Правительство Польши не будет прибегать к действиям, которые могут повредить энергетической безопасности Польши", - говорится в тексте.

По словам Моравецкого, в результате закрытия шахты польская экономика понесет убытки на миллиарды злотых.

В частности, он указал на то, что от добычи из этой шахты зависит работа прилегающей ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией 2-3 миллиона человек, и всего с шахтой Турув связано 4-7% производства электроэнергии в Польше.

"Я убежден, что мы сможем привести убедительные аргументы и решить вопрос так, чтобы не ставить под угрозу польских граждан из-за решения, принятого в Люксембурге", - сказал премьер.

Как сообщалось, Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановки добычи) до окончательного решения.

Министр окружающей среды Чехии Рихард Брабец в конце февраля заявил, что иск необходим для защиты чешских граждан, поскольку Польша - по его мнению - не соблюдает требования, связанные с защитой окружающей среды.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.

В декабре Европейская комиссия согласилась с тем, что Польша нарушила разрешительные и экологические процедуры ЕС по прозрачности и судебному надзору, но назвала экологические претензии по поводу загрязнения воздуха и создания опасности для подземных вод необоснованными.