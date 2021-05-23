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В Італії щонайменш 4 загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі

Неділя, 23 травня 2021, 14:55

На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули щонайменш 4 людини.

Про це пишуть низка італійських ЗМІ, серед яких Ansa та La Stampa.

Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре, близько 13:00 23 травня. 

Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.

Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, серед постраждалих - двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.

Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.  

Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей - у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро. 

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