В Італії щонайменш 4 загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі

На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули щонайменш 4 людини.

Про це пишуть низка італійських ЗМІ, серед яких Ansa та La Stampa.

Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре, близько 13:00 23 травня.

Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.

Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, серед постраждалих - двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.

Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.

Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей - у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро.