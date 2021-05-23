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Обрив кабіни на канатній дорозі в Італії: кількість загиблих зросла до 9

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Обрив кабіни на канатній дорозі в Італії: кількість загиблих зросла до 9

Неділя, 23 травня 2021, 16:33

Підтверджена кількість загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі в італійській провінції Турин зросла до 9 осіб. Це майже всі пасажири, що перебували у кабіні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це повідомили в рятувальній службі.

Всього у кабіні було 11 людей. Спершу повідомляли про чотирьох загиблих. Вижили двоє дітей віком 5 і 9 років, їх гелікоптерами евакуювали до лікарні в Турині. 

 

На місці продовжують працювати екстрені служби. 

Нагадаємо, аварія сталася близько першої години дня 23 квітня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. 

Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до прибуття, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

 

Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.  

Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня, у сонячний вихідний, чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвиди на озеро. 

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