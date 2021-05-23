В Италии как минимум 4 человека погибли в результате обрыва кабины на канатной дороге

На севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли как минимум 4 человека.

Об этом пишут ряд итальянских СМИ, среди которых Ansa и La Stampa.

Авария произошла на канатной дороге Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре, около 13:00 23 мая. Кабина с людьми оборвалась в одной из самых высоких точек, недалеко от конца канатной дороги на вершине Моттароне, в лесистой и труднодоступной зоне. На месте работают спасательные службы.

Всего в кабине было 11 пассажиров. По последним сообщениям, среди пострадавших - двое детей, их эвакуировали медицинскими вертолетами в Турин.

Указанную канатную дорогу в 2014 году закрывали на капитальное обновление стоимостью четыре миллиона евро, и снова запустили с августа 2016 года.

Во время локдауна она не работала и приняла первых пассажиров 24 апреля. Сообщается, что 23 мая там наблюдался довольно значительный поток людей - в солнечный выходной немало туристов съехались, чтобы посмотреть вид на озеро.