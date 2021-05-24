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Лукашенко зустрінеться з Путіним у п'ятницю - ЗМІ

Понеділок, 24 травня 2021, 17:30

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на цьому тижні відвідає Росію і проведе переговори з президентом РФ Владіміром Путіним. 

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в Москві і в Мінську, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел, зустріч запланована на п'ятницю, 28 травня.

Це буде вже третій візит Лукашенка в Росію з початку року. Перший відбувся 22 лютого - Лукашенко тоді прилітав в Сочі. 

22 квітня Лукашенко і Путін спілкувалися в Москві.

Новина про зустріч Лукашенка і Путіна надійшла наступного дня після того, як у неділю Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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