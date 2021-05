ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак з опозиціонером

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятною вимушену посадку у Мінську рейсу Ryanair, на борту якого знаходився редактор опозиційного телеграм-каналу, та попередила, що такі дії повинні мати наслідки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Змушувати до посадки у Мінську рейс з Афін до Вільнюса - категорично неприйнятно. УСІ пасажири повинні мати можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, у безпеці для себе. Будь-які порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинні мати наслідки", - заявила вона у своєму Twitter.

"Закликаємо владу Білорусі негайно відпустити літак і всіх пасажирів. З приводу цього інциденту необхідне розслідування ICAO", - відреагував президент Євроради Шарль Мішель.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у ЄС пильно стежать за розвитком ситуації.

"Це (вимушена посадка літака) абсолютно неприйнятно. Ми вважаємо владу Білорусі відповідальною за безпеку усіх пасажирів та літака. УСІ пасажирі повинні мати можливість негайно продовжити подорож", - написав він.

Cхожим повідомленням відреагували в МЗС Австрії, закликавши до розслідування інциденту, а також негайного звільнення затриманого активіста.

Країни Балтії назвали дії Білорусі неприйнятними і шокуючими та вимагають звільнити Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич; його затримали. Роман встиг повідомити колегам, що в аеропорту Афін невідомий чоловік спробував сфотографувати його документи, та припустив, що це була людина зі спецслужб.

У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що це явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара. "Белсат" пише, що хоча Протасевича внесли у "терористичний список", офіційно йому не висували звинувачення у тероризмі.