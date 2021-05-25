Мерія Вільнюса слідом за Ригою вивісила  біло-червоно-білий прапор Білорусі

Мерія Вільнюса, підтримуючи білоруську опозицію та протестуючи проти примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську, у понеділок підняла історичний білоруський прапор на площі біля муніципальної будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

"Це ставлення міста та мера до подій у Білорусі, коли літак насильно посадили і, в принципі, здійснили акт терору", - сказав Кароліс Вайткевічюс, речник міського голови Ремігіюса Шімашіуса.

За його словами, литовська столиця також виявляє солідарність з Ригою, яка замінила офіційний білоруський прапор на історичний біло-червоний прапор.

На Європейській площі біля муніципалітету замість останнього підняли литовський триколор, прапор Витіса, Європейського Союзу та муніципалітету з покровителем міста Св. Христофором.

У понеділок у Ризі державний білоруський прапор на біло-червоно-білий стяг змінили на Radisson Blu Hotel Latvija, де проживає збірна Білорусі з хокею під час хокейного чемпіонату в столиці Латвії.

У понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства, уряд Латвії відповів подібним кроком. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв допомогти Латвії з висланими дипломатами, якщо це буде потрібно.