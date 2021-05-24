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Білорусь висилає посла та весь персонал посольства Латвії в Мінську

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Білорусь висилає посла та весь персонал посольства Латвії в Мінську

Понеділок, 24 травня 2021, 18:30

Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило вислати посла Латвії і співробітників посольства цієї країни через інцидент в Ризі, який офіційний Мінськ вважає образою білоруського державного прапора. 

Про рішення оголосив журналістам у понеділок глава МЗС Білорусі Володимир Макей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин. Всьому дипломатичному і адміністративно-технічному складу посольства також запропоновано покинути Білорусь - протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будинком", - заявив Макей.

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У понеділок посол Латвії Ейнарс Семаніс був запрошений в МЗС Білорусі у зв'язку з "образою" білоруського державного прапора в Ризі. 

"Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Рига міністр закордонних справ Латвії - відомства, яке в принципі має працювати не на розділення, а на зближення народів", - заявив глава білоруського МЗС.

"Послу був заявлений рішучий протест у зв'язку з цією ситуацією", - додав Макей.

У столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею, в центрі міста встановлені прапори країн-учасниць турніру. 

У понеділок мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Це трапилось наступного дня після того, як у неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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