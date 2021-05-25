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Мэрия Вильнюса следом за Ригой вывесила бело-красно-белый флаг Беларуси

Вторник, 25 мая 2021, 12:54

Мэрия Вильнюса, поддерживая белорусскую оппозицию и протестуя против принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске, в понедельник подняла исторический белорусский флаг на площади у муниципального здания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

"Это отношение города и мэра к событиям в Беларуси, когда самолет насильно посадили и, в принципе, совершили акт террора", - сказал Каролис Вайткевичюс, спикер городского головы Ремигиюса Шимашиуса.

По его словам, литовская столица также проявляет солидарность с Ригой, которая заменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красный флаг.

На Европейской площади возле муниципалитета вместо последнего подняли литовский триколор, флаг Витиса, Европейского Союза и муниципалитета с покровителем города Св. Христофором.

В понедельник в Риге государственный белорусский флаг на бело-красно-белый флаг сменили на Radisson Blu Hotel Latvija, где проживает сборная Беларуси по хоккею во время хоккейного чемпионата в столице Латвии.

В понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства, правительство Латвии ответило подобным шагом. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пообещал помочь Латвии с высланными дипломатами, если это потребуется.

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