У Німеччині відомство з кібербезпеки попередило про загрози для виборів

Президент німецького Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI) Арне Шенбом попередив про загрози можливих маніпуляцій на запланованих у вересні виборах в Бундестаг.

Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, 25 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Говорячи про кіберзагрози, Шенбом послався на досвід інших країн, зокрема, на ситуацію навколо злому електронної пошти передвиборчого штабу Еммануеля Макрона у Франції або на спроби маніпуляцій під час президентської виборчої кампанії в США.

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"Щось подібне може виявитися привабливим для реалізації і в Німеччині як найпотужнішої економічної держави в Європі", - зазначив Шенбом.

За його словами, вже спостерігається певні індикатори, які змушують BSI бути надзвичайно пильним. "Ми маємо справу з ситуацією комплексних загроз", - підкреслив Шенбом.

Глава відомства озвучив кілька можливих сценаріїв. За його словами, хакери можуть спробувати заволодіти акаунтами кандидатів в Бундестаг і опублікувати на них неправдиву інформацію.

Деякі викрадені дані можуть бути опубліковані в невідповідний час. Вони також можуть бути перемішані з іншою інформацією, що не дозволить оцінити правильність тих чи інших тверджень.

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня цього року.