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Рейтинг правлячого у Німеччині блоку ХДС/ХСС впав до історичного мінімуму

Неділя, 9 травня 2021, 11:49

Рейтинг консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впав до 23% і це найнижчий показник за всю історію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Kantar для видання Bild.

За тиждень блок ХДС/ХСС впав на один процентний пункт.

За п'ять місяців до виборів в Бундестаг блок поступається лідерством партії "Союз-90"/"Зелені", які в порівнянні з минулим тижнем втратили також один пункт, але зберегли лідерство - 26%.

Соціал-демократи (СДПН) розташовуються на третьому місці з 16% голосів (+1), Вільна демократична партія - 12% (+1), ультраправа "Альтернатива для Німеччини" - 10%, Ліва партія - 7%.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали "Зелені", які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".

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Німеччина
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