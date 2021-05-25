В Германии ведомство по кибербезопасности предупредило об угрозах для выборов

Президент немецкого Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) Арне Шенбом предупредил об угрозах возможных манипуляций на предстоящих в сентябре выборах в Бундестаг.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 25 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Говоря о киберугрозах, Шенбом сослался на опыт других стран, в частности, на ситуацию вокруг взлома электронной почты предвыборного штаба Эммануэля Макрона во Франции или на попытки манипуляций во время президентской избирательной кампании в США.

Читайте также Рейтинг правящего в Германии блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума

"Что-то подобное может оказаться привлекательным для реализации и в Германии как самом мощном экономическом государстве в Европе", - отметил Шенбом.

По его словам, уже наблюдаются определенные индикаторы, которые заставляют BSI быть чрезвычайно бдительным. "Мы имеем дело с ситуацией комплексных угроз", - подчеркнул Шенбом.

Глава ведомства озвучил несколько возможных сценариев. По его словам, хакеры могут попытаться завладеть аккаунтами кандидатов в Бундестаг и опубликовать на них ложную информацию.

Некоторые похищенные данные могут быть опубликованы в неподходящее время. Они также могут быть перемешаны с другой информацией, что не позволит оценить правильность тех или иных утверждений.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября этого года.