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Кремль не чекає на перезавантаження після саміту Байдена і Путіна

Середа, 26 травня 2021, 14:30

Кремль в середу заявив, що не очікує офіційного перезавантаження між Росією і США на саміті президентів Владіміра Путіна і Джо Байдена в наступному місяці.

Про це сказав на брифінгу для журналістів речник Кремля Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

 Пєсков порадив утриматися від "надмірних очікувань" прогресу на саміті, але сказав, що сама зустріч, проте, дуже важлива.

"Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на порозуміння з питань глибокої незгоди навряд чи доведеться. Але в той же час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б неправильно", - сказав представник Кремля.

Він зазначив, що Москва не чекає від зустрічі лідерів перезавантаження відносин РФ і США.

"Напевно, ми тут не стали б говорити про перезавантаження. Досвід перезавантаження у нас не найкращий в двосторонніх відносинах", - сказав Пєсков.

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня, повідомили у вівторок Білий дім і Кремль.

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