Кремль не ждет перезагрузки после саммита Байдена и Путина

Кремль в среду заявил, что не ожидает официальной перезагрузки между Россией и США на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в следующем месяце.

Об этом сказал на брифинге для журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Песков посоветовал воздержаться от "лишних ожиданий" прогресса на саммите, но сказал, что сама встреча, однако, очень важна.

"Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли придется. Но в то же время и преуменьшать значение этой встречи тоже было бы неправильно", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва не ждет от встречи лидеров перезагрузки отношений РФ и США.

"Наверное, мы здесь не стали бы говорить о перезагрузке. Опыт перезагрузки у нас не лучший в двусторонних отношениях", - сказал Песков.

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня, сообщили во вторник Белый дом и Кремль.